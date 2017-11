In Bellach ist es am Samstagabend zu einem grossen Polizeiaufgebot gekommen, als vermutlich links-autonome Kreise eine Veranstaltung der extrem rechts stehenden Partei national orientierter Schweizer (Pnos) zu stören versuchten. Die Partei hielt dort im Restaurant Rössli ihren jährlichen Parteitag ab, nach eigenen Angaben mit gegen 120 Teilnehmern und mit Rednern aus der internationalen rechten Szene, etwa der deutschen AfD.

Um 20.10 Uhr sei die Meldung über eine anrückende Gegengruppierung eingegangen, sagt Thomas Kummer, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. Innert weniger Minuten seien die ersten vier Patrouillen der Kantonspolizei vor Ort gewesen. Kurze Zeit später erhielten diese nochmals Verstärkung in Form mehrerer Patrouillen. Die Solothurner Polizei rief auch ihre Berner Kollegen zu Hilfe.

Ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen habe verhindert werden können, so Kapo-Mediensprecher Kummer. «Wir haben gewusst, dass die Pnos-Veranstaltung stattfindet und waren entsprechend sensibilisiert.» Die Pnos-Gegner, die die Polizei dem links-autonomen Lager zurechnet, seien daraufhin relativ rasch abgezogen. Wie viele von ihnen vor Ort waren, dazu hatte die Polizei gestern keine verlässlichen Zahlen. Anhaltungen habe es keine gegeben, so Kummer. Die «um die 30 Antifaschisten», so schreibt die Pnos auf ihrer Facebook-Seite, hätten Steine geschmissen und Petarden gezündet.

Schon drei Mal im Rössli

«Plötzlich hat es ‹geklöpft›. Ein Stein flog in die Scheibe», erklärt «Rössli»-Wirt Ernst Meyer, bei dem die Pnos Gast war. Was auf dem Parkplatz passiert sei, habe er nicht mitbekommen. Die Partei sei bei ihm schon dreimal zu Gast gewesen. «Es ist nichts passiert. Es sind Handwerker, Banker; ganz normale Leute mit einer etwas anderen Meinung.»

Die Polizei blieb bis zum Ende der Pnos-Veranstaltung im «Rössli» noch mehrere Stunden in Bellach. «Die Pnos konnte ihre Veranstaltung zu Ende führen», so Kummer. Beschädigt worden sind mindestens fünf Autos, zudem wurde ein Gebäude mit schwarzer Farbe beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehrere Tausend Franken. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei zu melden (Telefon 032 627 71 11).