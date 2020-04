Paar stürzt 120 Meter in die Tiefe

(mg) Eine 28-jährige Frau und ihr 33-jähriger Freund sind am Sonntag bei einem Bergunfall in Elm gestorben. Wie die Glarner Polizei am Dienstag mitteilt, seien die beiden Berggänger beim Abstieg in Richtung Elm unterhalb des Firstbodens auf dem Hartschnee ausgerutscht und rund 120 Höhenmeter in die Tiefe gestürzt. Dabei hätten sie tödliche Verletzungen erlitten.

Angehörige hatten die beiden Berggänger am Montag als vermisst gemeldet. Bei einem Suchflug durch die Rega konnten die beiden Wanderer nur noch tot gefunden werden.

