Eine 23-jährige Autofahrerin fuhr auf der Auerstrasse in Richtung Berneck SG. Kurz vor der Littenbachbrücke nahm sie ein vor ihr stehendes Auto, welches abbiegen wollte, zu spät wahr. Sie versuchte noch nach rechts auszuweichen. Durch dieses Ausweichmanöver steifte das Auto zuerst das stehende Auto, prallte anschliessend in das Brückengeländer und hob ab.



Es kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei eher leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ihr Auto wurde total beschädigt. Am anderen entstand ein Schaden von rund 1000 Franken.

Aktuelle Polizeibilder vom April 2017: