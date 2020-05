Nach Überholmanöver: Anhänger gerät auf Autobahn ins Schlingern und kippt

Auf der Höhe von Walterswil führte ein 52-jähriger Schweizer kurz nach 12.30 Uhr mit seinem Lastwagen ein Überholmanöver durch. Beim Wiedereinbiegen auf den Normalstreifen fuhr dieser knapp vor den korrekt fahrenden 35-jährigen Schweizer. «Dieser musste abrupt bremsen, wonach seine Anhängerkombination ins Schlingern geriet und kippte», teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch beträchtlicher Schaden am Anhänger sowie am Zugfahrzeug und der Autobahneinrichtung. Der Zaun am Rand der Autobahn wurde auf mehreren Metern weggedrückt.