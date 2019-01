In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verlor laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn ein derzeit unbekannter Fahrzeuglenker auf der Grellingerstrasse in Nunningen die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte ausserhalb der Fahrbahn in einen Holz-Gartenzaun. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Kollisionsstelle. Zur Ermittlung des verantwortlichen Fahrzeuglenkers sucht die Polizei Zeugen. (pks)