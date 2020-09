Nach Ausweichmanöver ins Schleudern geraten: Eine Person verletzt

Wie die Polizei Baselland heute, Freitag, mitteilte, fur ein 20-jähriger Personenwagenlenker von Maispach her auf der Hauptstrasse in Richtung Buus. Nach dem Schwimmbad kam ihm in der Linkskurve ein unbekanntes Auto entgegen. Das entgegenkommende Fahrzeug befand sich leicht auf der Gegenfahrbahn, weshalb der 20-Jährige ausweichen musste, schreibt die Polizei weiter.

Aufgrund des Ausweichmanövers geriet der Lenker mit seinem Fahrzeug ins rechtsseitige Wiesland und verlor dadurch die Kontrolle. Das Auto kam ins Schleudern und drehte sich nach Angaben der Polizei um 180° Grad über die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen mit der Betonwand und drehte sich wegen dem Aufprall um weitere 180° Grad. Schlussendlich kam er im steil abfallenden Wiesland zu Stehen.

Der 20-jährige Lenker wurde bei diesem Unfall verletzt und wurde ins Spital gebracht. Die Baselbieter Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergangs aufgenommen. In diesem Zusammenhang wird nach möglichen Zeugen und dem unbekannten Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs gesucht.

