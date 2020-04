Motorradlenker will keine Kontrolle und flüchtet

Einer Polizeipatrouille auf der Ziefenstrasse in Richtung Reigoldswil fiel ein Motorradfahrer auf, weil er ohne Kontrollschild unterwegs war. Als der Motorradlenker die Patrouille bemerkte, wendete er sein Fahrzeug, beschleunigte massiv und floh. So entzog er sich einer Kontrolle. Dies berichtet die Kantonspolizei Baselland in einer Medienmitteilung vom Samstag.

Die Patrouille nahm mit eingeschaltetem Blaulicht und Wechselklanghorn die Verfolgung auf. Die Fahrt führte via Holzenbergstrasse / Büntenackerweg / Hüslimattstrasse in die Eienstrasse. Dabei brach der Motorradfahrer mehrere Regeln des Strassenverkehrsgesetzes. Aufgrund der Verhältnismässigkeit brach die Patrouille die Nachfahrt ab und verlor den Motorradlenker aus den Augen. Passanten sahen den Motorradlenker zuletzt auf Höhe Bolzenried auf einem Wanderweg.

Die Beschreibung des Motorrad lautet folgendermassen: Es handelt sich um eine Enduro mit den Farben blau/weiss. Die Postur des Lenkers war schmal und er trug eine schwarze Motorradhose und eine schwarze Motorradjacke. Zudem trug er einen weissen offenen Helm mit einer Skibrille.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Motorradlenker machen können. Hinweise sind erbeten an die Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft auf die Rufnummer: 061 553 35 35.

Die aktuellen Polizeibilder: