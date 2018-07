Der Unfall ereignete sich um 22.35 Uhr auf der Passstrasse der Vue-des-Alpes in Richtung Neuenburg, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft von Neuenburg am Mittwoch mitteilten. In La Main de La Sagne stiess der in La Neuveville BE wohnhafte Töfffahrer mit einem Auto zusammen, das von einem 26-jährigen Neuenburger gelenkt wurde.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Ursache und zum Hergang des Unfalls ein. Die Strasse wurde für mehr als sieben Stunden gesperrt. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.