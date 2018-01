Cannabisduft erschnüffelten die Beamten am Dienstag und am Mittwoch in den Führerkabinen, als sie zwei Sattelmotorfahrzeuge auf der Autobahn A2 kontrollierten, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Drogenschnelltests bei den beiden italienischen Chauffeuren im Alter von 44 und 57 Jahren fielen positiv aus.

Einer der Männer hatte 70 Gramm Haschisch dabei und zudem sein Fahrzeug im Gesamtgewicht überladen. Beiden Chauffeuren wurden die Führerausweise abgenommen, sie mussten hohe Bussendepositionen hinterlegen.

Im Rahmen der Kontrollaktion wurde auf der A2 in Rothenburg zudem ein Sattelmotorfahrzeug angehalten. Der durchgeführte Alkoholtest beim deutschen Chauffeur ergab einen Wert von 0,22 Promille. Für Berufschauffeure gilt eine Null-Promille-Toleranz. Dem Chauffeur wurde die Weiterfahrt vorläufig untersagt und er musste eine Bussendeposition von mehreren hundert Franken hinterlegen.