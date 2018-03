Am Dienstagmorgen führte die Kantonspolizei in Sarmenstorf an der Hilfikerstrasse eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Bei der Messstelle im Ausserortsbereich gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Eine in Richtung Villmergen fahrende Autofahrerin wurde um 09.30 Uhr durch das Radargerät mit 152 km/h gemessen.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, gelang es der Regionalpolizei wenig später, die 29-jährige Lenkerin in einer Freiämter Gemeinde anzuhalten.

Angesichts der hohen strafbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 65 km/h schaltete die Kantonspolizei die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten ein. Das Auto wurde dabei umgehend beschlagnahmt.

Laut Mitteilung eröffnete die Staatsanwaltschaft zudem eine Strafuntersuchung nach Artikel 90 Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes ("Rasertatbestand").

Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeugs unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat die Kantonspolizei im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Zudem nahm sie der Lenkerin den Führerausweis vorläufig ab. (cki)

