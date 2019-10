Der Unfall ereignete sich am Samstag, um 13.15 Uhr auf der A1 auf Höhe der Raststätte Kölliken-Süd. In einem Renault Clio war die 21-jährige Frau auf dem Überholstreifen in Richtung Zürich unterwegs, als sie kurz vor der Raststätte ins Schleudern geriet.

Das Auto prallte seitlich gegen einen Lastwagen, der dadurch nach rechts abgedrängt wurde. Er prallte zu Beginn der Ausfahrt in die Raststätte mit voller Wucht gegen die Leitplanke. Diese wurde auf einer Länge von mehreren Metern aus der Verankerung gerissen und zusammengestossen. Zudem rammte der Lastwagen eine grosse Signalisationstafel.

Ambulanzen brachten die beiden leicht verletzten Lenker ins Kantonsspital Aarau. wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Lastwagen wurde stark beschädigt. An der Infrastruktur der Autobahn entstand ebenfalls erheblicher Schaden. Die Höhe das Schadens lässt sich noch nicht beziffern.

Aus welchem Grund die 21-Jährige bei Regen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.