Die Kantonspolizei Aargau hat am Sonntagabend in der Seven-Bar an der Nordstrasse in Oftringen einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Nach dem Finale der Fussball-WM zettelte der Kroate gemäss Polizeiangaben eine Schlägerei an. Daraufhin kam es zu Tumult unter Landsleuten.

Der Pöbler wurde leicht verletzt. Er wurde, wie Kantonspolizei-Sprecherin Barbara Breitschmid zu "TeleM1" sagt, durch Gäste und Bar-Personal hinausgebracht. "Dabei wurde er etwas verletzt und musste ins Spital gebracht werden."

Auch ein weiterer Gast sei bei der Auseinandersetzung verletzt worden.

Wieso der Kroate herumpöbelte, ist unklar. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. (AZ/ZT)