Wie die Polizei Baselland heute in einer Medienmitteilung schreibt, kam ein 39-jähriger Personenwagenlenker von Basel her und wollte die A2 via Ausfahrt Pratteln verlassen, um nach links in die Salinenstrasse einzubiegen. Er übersah bei seinem Vorhaben einen Personenwagen, der von links kam und vortrittsberechtigt war. Folglich kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal/seitlich.

Beim Unfall kam es zu einem erheblichen Sachschaden, schreibt die Polizei. Verletzt hat sich niemand.