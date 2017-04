Der Fall ereignete sich gegen 4 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Ein 21-jähriger Schweizer wollte vom Rastplatz Würenlos auf die Autobahn A1 in Richtung Bern auffahren. Dabei beschleunigte er seinen BMW allerdings so stark, dass das Heck ausbrach und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Anschliessend prallte er in die Randleitplanke und danach in eine Betonwand, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Verletzt wurde niemand. Am BMW entstand jedoch ein Totalschaden in der Höhe von 55'000 Franken.

Die Polizei nahm dem Junglenker den Führerausweis auf Probe ab und verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Aktuelle Polizeibilder: