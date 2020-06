Junge wird beim Fahrradfahren von Auto erfasst - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmittag, 16. Juni 2020, ereignete sich gegen 11.45 Uhr beim provisorischen Fussgängerstreifen in der Solothurnerstrasse ein Verkehrsunfall. Dabei wurde in Kind, das zuvor mit seinem Fahrrad auf dem Trottoir unterwegs war, von einem weissen Kleinwagen gestreift und kam zu Fall. Der Junge erlitt dabei eine Verletzung. Er entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und meldete den Vorfall später der Polizei.

Zur Klärung des Hergangs ersucht die Polizei um Mithilfe. Die Autolenkerin oder Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden (Telefon 062 311 80 80). (kps)