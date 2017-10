Am Mittwoch ging um 16.20 Uhr bei der Kantonalen Alarmzentrale die Meldung ein, dass eine Holzscheune bei einem Bauernhof an der Passwangstrasse in Beinwil brenne. Beim Eintreffen der Polizei stand das freistehende Gebäude bereits in Vollbrand.

Für die Löscharbeiten standen die Feuerwehren Beinwil, Breitenbach und Laufen im Einsatz. In der Scheune waren Heuballen und landwirtschaftschaftliche Geräte eingelagert. Verletzt wurde niemand.