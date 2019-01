Der Unfall geschah am 18.45 Uhr auf der Striegelstrasse ausserhalb von Oftringen: Der 47-jährige Lenker eines Opel Astra fuhr von Oftringen her in Richtung Safenwil und wollte bei einer Abzweigung nach links in Richtung Walterswil abbiegen. «Dabei missachtete er das Vortrittsrecht eines vom Striegel herannahenden Audi», schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Dienstagmorgen.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten heftig. Durch die Wucht des Zusammenstosses wurde der Audi noch gegen einen Subaru geschoben, der in der Einmündung stand.

In jedem der drei Autos sassen je zwei Personen, die alle leicht verletzt wurden. Sechs Ambulanzen brachten diese in die Spitäler Zofingen, Aarau und Olten.

Am Opel sowie am Audi entstand Totalschaden. Auch der Subaru wurde erheblich beschädigt.

Aus welchem Grund der Unfallverursacher trotz Gegenverkehrs abbog, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem 47-Jährigen den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Durch die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Striegelstrasse teilweise blockiert. Die Feuerwehr leistete Verkehrsdienst. Die Unfallstelle war um 21 Uhr geräumt.

