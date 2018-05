Beim Brand einer Hecke am Montagabend in Oftringen AG ist ein Anwohner verletzt worden. Er wurde laut Angaben der Feuerwehr mit leichter Verwundung vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Anwohner und Feuerwehr konnten den Brand rasch lösen. Die Ursache für das Feuer ist unklar.