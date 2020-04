Der Vorfall in der Fischzuchtanlage am Müliweiher ereignete sich bereits in der Nacht auf Samstag. Mittels zweier ebenfalls gestohlener Behälter transportierten die Diebe rund hundert Kilo Lachsforellen und sechshundert Kilo Regenbogenforellen ab. Daneben richteten sie Sachschaden von rund tausend Franken an.

Die Diebe waren offenbar mit einem Lieferwagen unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.