Am späten Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, war laut Angaben der Kantonspolizei Solothurn ein 25-jähriger Mann mit einem Lieferwagen von Günsberg auf der Solothurnstrasse in Richtung Hubersdorf unterwegs. Nach der Dorfausfahrt verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam ins angrenzende Wiesland. Der Lenker sprang aus der Führerkabine und liess den Lieferwagen über das Wiesland in den nahen Wald rollen. Dort kollidierte das Fahrzeug ungebremst mit einem Baum. Der Lenker blieb unverletzt. Zur Fahrzeugbergung musste die Solothurnstrasse während einer Stunde gesperrt werden. (kps)