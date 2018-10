Mynda Smith, deren Schwester bei der Attacke erschossen worden war, dankte in einer Ansprache für das Mitgefühl der Menschen: "Es hilft uns zu wissen, dass sie (die Toten) niemals vergessen werden und dass ihr Vermächtnis fortbesteht."

Am Abend sollten die Lichter auf der Kasinomeile Las Vegas Strip in Erinnerung an die Opfer ausgeschaltet werden. In Washington sagte US-Präsident Donald Trump, ganz Amerika trauere um die Toten und mit den Angehörigen. "An all diese Familien und zu den Menschen von Las Vegas: Wir lieben euch. Wir sind bei euch."

Der 64-jährige Stephen Paddock hatte am 1. Oktober 2017 aus einer Suite im 32. Stock des Hotels "Mandalay Bay" in Las Vegas mit automatischen Waffen auf Besucher eines Freiluft-Konzerts geschossen. Er tötete 58 Menschen und verletzte hunderte weitere. Insgesamt feuerte Paddock mehr als 1100 Schüsse ab. Dann erschoss er sich selbst, als Polizisten seine Suite stürmten.

Es war das schlimmste Blutbad der jüngeren US-Geschichte. Paddocks Motive liegen bis heute im Dunkeln.