Am Dienstagabend fand die Kantonspolizei Thurgau die Leiche einer Frau in einem Mehrfamilienhaus am Talbachkreisel in Frauenfeld. Es wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Im Zuge der Fahndung konnte wenige Stunden später im Kanton Zürich ein dringend Tatverdächtiger, 19-jähriger italienischer Staatsangehöriger, durch die Kantonspolizei Zürich festgenommen werden.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren in der Wohnung. Zur Klärung der Todesursache wurde das Institut für Rechtsmedizin beigezogen. Die genauen Umstände der Tat sowie die Identität des Opfers sind noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Spezialisten der Kriminalpolizei. Dies teilte die Kantonspolizei Thurgau am Mittwochmorgen mit.