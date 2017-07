Wie die Tessiner Kantonspolizei in der Nacht auf Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr an der Via San Gottardo. Die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod der Eritreerin feststellen, die auf einen Garagenvorplatz gestürzt war. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Noch in der Nacht wurde ihr Mitbewohner, ein 35-jähriger Eritreer, verhaftet. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet. Weitere Angaben zur Tat wurden vorerst nicht gemacht.