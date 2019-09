Wie die Kantonspolizei mitteilt, ereignete sich die Kollision am Montagabend auf der Bahnhofstrasse in Menziken: Eine Fahrzeuglenkerin fuhr von Reinach kommend in Richtung Beromünster, als sie ihre Fahrt auf der Höhe des Friedhofweges verlangsamen musste. Gleichzeitig kam eine Fahrerin vom Friedhofweg und missachtete den Vortritt der Lenkerin auf der Hauptstrasse.

Infolgedessen kollidierte die beiden Fahrzeuge. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Verursacherin in Richtung Reinach weg.



Die Kantonspolizei bittet nun die Autolenkerin des grünen Mercedes Benz, A-Klasse, sich zu melden. Gleichzeitig werden Augenzeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. (sku)

Die Polizeibilder vom September 2019: