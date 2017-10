Zu der Tat kam es am Sonntagabend um etwa 21.30 Uhr in einer Wohnung, wie die Neuenburger Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die Polizei stiess vor Ort auf die Leiche der Frau, die mit einem Messer umgebracht worden war.

Der Mann hatte verletzt zu Nachbarn flüchten können. Er wurde mit schweren Verletzungen per Helikopter nach Bern ins Spital transportiert. Offenbar sind seine Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Im Zuge der Fahndung hat die Polizei rund vierzig Minuten nach der Tat den Sohn des Opfers festgenommen. Er habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet, heisst es. Es handelt sich um einen 31-jährigen in der Region wohnhaften Mann. Eine zweite Person, die ihn bei der Tat begleitet hatte, stellte sich später in der Nacht der Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung der genauen Tatumstände eingeleitet.