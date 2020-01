Fleisch, Alkohol und Öl: Polizei findet in griechischem Reisecar zwei Tonnen Schmuggelware

1600 Liter Speiseöl, 237 Kilogramm Fleisch und 54 Liter Alkohol hatte eine griechischer Chauffeur in seinem Car. Auf einem Parkplatz in Zürich flog er bei einer Polizeikontrolle auf. Die Lebensmittel waren für private Empfänger in der Schweiz, Frankreich und England bestimmt, meldet die Eidgenössische Zollverwaltung, der die Kantonspolizei den Fall übergeben hat.

Der Chauffeur muss nun Abgaben von mehreren Tausend Franken nachbezahlen. Der Vorfall ereignete sich bereits im Dezember, wurde aber erst am Montag kommuniziert. (wap)

Die Polizeibilder vom Januar 2020: