Die erste Explosion habe sich während einer Messe im Inneren der Kathedrale in der Stadt Jolo in der Provinz Sulu ereignet. Die zweite Explosion fand auf einem Parkplatz vor dem Gotteshaus statt, als Sicherheitskräfte eingetroffen seien, so die Polizei. Jolo liegt rund 1000 Kilometer südlich von der Hauptstadt Manila.

Das Motiv sei "sicher Terrorismus", sagte ein Armeesprecher. "Das sind Leute, die keinen Frieden wollen."

Am Freitag hatte die Wahlkommission bekannt gegeben, dass der Bildung einer neuen muslimischen autonomen Einheit in der südlichen Region Mindanaos in einem Plebiszit zugestimmt worden sei. Auf den katholisch geprägten Philippinen stellen Muslime mit einem Bevölkerungsanteil von weniger als zehn Prozent eine Minderheit dar. Sie haben der Regierung in der Vergangenheit mehrfach Vernachlässigung vorgeworfen.