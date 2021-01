Ein 96-Jähriger wird von einem Lastwagen erfasst und stirbt – der Fahrer bemerkte den Unfall nicht

Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Dienstagnachmittag mitteilt, ist es am Morgen zu einem Unfall beim Marktplatz gekommen. Ein 96-jähriger Fussgänger sei vor dem Singerhaus von einem Lastwagen erfasst worden, heisst es in der Mitteilung. Er wurde so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen noch am Unfallort erlag.

Vom Unfall habe der 31-jährige Lastwagenlenker nichts mitbekommen, weshalb er seine Fahrt fortsetzte. Beim Hotel Drei Könige konnte ihn die Kantonspolizei schliesslich anhalten. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Gegenstand der Ermittlungen ist ausserdem, weshalb der Lastwagenlenker überhaupt auf der für den Individualverkehr gesperrten Strasse fuhr. Alkoholisiert war der Lenker nicht. Anwesende Personen wurden von einem Care-Team betreut.