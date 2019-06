Dies teilten Beamte der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde am Mittwoch mit. Zunächst war das Gewicht der Drogenladung auf mehr als 15 Tonnen und deren Strassenwert auf 1,1 Milliarden Dollar geschätzt worden.

Das Kokain war auf einem Frachtschiff "MSC Gayane" entdeckt worden, das einer Reederei mit Sitz in Genf gehört und unter liberianischer Flagge unterwegs war. Fünf Crewmitglieder wurden festgenommen worden. Sie müssen in Untersuchungshaft bleiben. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es eine Anhörung eines sechsten Beschuldigten geben.

Nach Informationen des Senders NBC News war die Drogenfracht in sieben Containern des Schiffs versteckt, das zuvor in Chile, Panama und den Bahamas gewesen sei. Laut der Regionalzeitung "Philadelphia Inquirer" machte der Frachter in der Stadt an der US-Ostküste einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Europa.