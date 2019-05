Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag in Biberist SO von drei Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Die Täter bedrohten den Mann mit einem Messer und erbeuteten ein wenig Bargeld.

Der Mann war gemäss Angaben der Solothurner Kantonspolizei zu Fuss unterwegs. Beim Bereich des Gustav-Eisenmann-Platz / Coop-Kreisel wurde er plötzlich von drei Unbekannten angegriffen und zu Boden gerissen.

Die Täterschaft flüchtete nach dem Raubüberfall. Der Verletzte wurde zur Kontrolle in ein Spital gebracht.