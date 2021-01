Drei Linienbusse beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Die Scheiben von drei Linienbussen in Grenchen sind am Freitagabend zeborsten. Der Grund dafür ist noch unbekannt. Ein Buschauffeur habe während der Fahrt einen Knall bemerkt und festgestellt, dass eine Scheibe am Bus in die Brüche gegangen war. Dies meldete die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung am Samstag.

Im Busdepot habe sich später herausgestellt, dass zwei weitere Linienbusse von gleichgelagerten Beschädigungen betroffen waren. Der Sachschaden betrage mehrere Tausend Franken, so die Mitteilung weiter.

Zum Glasbruch kam es jeweils bei den Bushaltestellen Bahnhof Süd und Schmelzi, sowie an der Bettlachstrasse (auf Höhe der Wandfluhstrasse). Herumfliegende Glassplitter verletzten einen Passagier leicht, wie ein Chauffeurs berichtete. Die Ursache für die Sachbeschädigungen ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Polizei bittet um Mithilfe

Personen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Grenchen zu melden, Telefon 032 654 39 69.

