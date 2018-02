Im Industriegebiet in der Nähe des Bahnhofs ist ein Auto in Brand geraten. "Das Feuer hat auf ein Haus übergegriffen", sagt Max Suter, Sprecher der Kantonspolizei, der AZ. Eine Person ist nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauern an.

Gemäss einer Leserreporterin brach der Brand um ca. 16.30 Uhr aus.