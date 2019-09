Am Montagabend kurz vor 19.30 Uhr ging eine Meldung bei der Kantonalen Notrufzentrale ein, wonach eine Liegenschaft an der Müseigenstrasse in Beinwil am See brenne. Rasch rückten mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie Kantons- und Regionalpolizei vor Ort aus.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stieg schwarzer Rauch aus dem Fabrikationsbetrieb auf. Die Feuerwehren begannen mit den Löscharbeiten. Die Luzernerstrasse zwischen Beinwil am See und Mosen LU sowie die SBB Bahnstrecke (Lenzburg – Hochdorf) mussten umgehend gesperrt werden, da sich das brennende Gebäude in unmittelbarer Gleisnähe befand – Pendler mussten mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Bei dem Gebäude handelt es sich um den Sitz des Leuchtreklamen-Herstellers Neon Bächli AG.

Die Löscharbeiten waren aufwändig. Die Feuerwehr Beinwil am See wurde beim Einsatz durch mehrere Feuerwehren aus den Nachbargemeinden unterstützt. Insgesamt waren über 100 Angehörige der Feuerwehren aufgeboten. Drei Personen mussten medizinisch betreut und ins Spital gebracht werden. Darunter befanden sich zwei Angehörige der Feuerwehr sowie der Geschäftsführer der vom Brand betroffenen Firma.

Brandursache unklar

Die Anwohner aus den benachbarten Liegenschaften wurden durch die Feuerwehr im Freien an einen sicheren Ort gebracht. Diese konnten nach 23.00 Uhr wieder zurückkehren. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Der Sachschaden ist beträchtlich und kann noch nicht beziffert werden.

Der Bahnbetrieb zwischen Lenzburg und Hochdorf konnte erst um 23.00 Uhr wieder aufgenommen werden. Die Luzernerstrasse war ebenfalls ab diesem Zeitpunkt wieder befahrbar.



Die Kantonspolizei nahm die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. (az)