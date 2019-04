Dies teilte die britische Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Wir behandeln dies als terroristischen Vorfall und haben zudem Mordermittlungen eingeleitet."

Hintergrund ist, dass sich die Gewaltspirale in der Ex-Bürgerkriegsregion im Zuge des Brexits und der künftig zur EU gehörenden Republik Irland wieder in Gang setzt. In früheren Jahren hatten Sympathisanten in Nordirland jeweils an Ostern für Unruhen gesorgt. Auch in diesem Jahr gab es Ausschreitungen in der Nacht auf Karfreitag in der Region Londonderry.