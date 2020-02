Brand im Dachstock eines Mehrfamilienhauses – Verletzte gab es keine

In der Nacht auf Dienstag geriet der Dachstock eines Mehrfamilienhauses an der Bielstrasse in Solothurn in Brand. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt, sei die Meldung kurz nach Mitternacht bei der Alarmzentrale eingegangen. Zur Sicherheit seien auch die Einwohner der angrenzenden Mehrfamilienhäuser evakuiert worden. Nach einem rund sechsstündigen Löscheinsatz konnte das Feuer wieder gelöscht und unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte habe es keine gegeben. Noch werde allerdings weiterhin Brandwache gehalten und die Ursache des Feuers ermittelt. (gue)