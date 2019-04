Bei Abdichtungsarbeiten mit Bitumen ist am Mittwochmittag auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Missionsstrasse in Basel ein Brand ausgebrochen. Diesen konnte die Feuerwehr rasch löschen.

Verletzt wurde niemand, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Missionsstrasse musste wegen des Brands während rund anderthalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden.





