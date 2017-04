Ein Mann mit einer Schusswaffe hatte am Freitag kurz nach 12 Uhr die Postbankfiliale in der Innenstadt von Waldshut überfallen. Er bedrohte die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, wie Polizeisprecher Walter Roth dem Südkurier sagte (siehe Video unten). "Eine Angestellte händigte ihm einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus." Danach habe sie aus der Bank flüchten können. Zwei anderen Angestellten gelang es laut Roth, sich in einem Nebenraum zu verbarrikadieren. Sie sollen dort keinen direkten Kontakt zum Täter gehabt haben.