Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen um ca. 09.30 Uhr auf der Grienbachstrasse in der Stadt Zug. Ein Fahrzeuglenker prallte beim Verlassen eines Parkplatzes in eine Hauswand. Als Unfallursache steht ein medizinisches Problem im Vordergrund.

Der 75-Jährige wurde umgehend betreut und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei unter Tel. 041 728 41 41 zu melden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Staatsanwaltschaft des Kan-tons Zug, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.

