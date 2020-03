Autofahrer verliert Kontrolle und stürzt Abhang hinunter – Fahrzeug mit Totalschaden

Ein 48-jähriger Schweizer fuhr am frühen Mittwochabend von Staffelbach Richtung Kalthof. Als er auf der schmalen Strecke einem entgegenkommenden Auto ausweichen musste, blieb er an einer Baumwurzel hängen und stürzte darauf den Abhang hinunter, so schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen, trug aber leichte Verletzungen davon. Deshalb brachte ihn eine Drittperson ins Spital.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden. (mma)

Die Polizeibilder vom März: