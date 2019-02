Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Uri am Freitagabend kurz vor 17 Uhr. Ein 43-jähriger Autofahrer mit Zürcher Kontrollschildern war auf der Autobahn A2 in Göschenen in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich der Galerie Schöni mussten mehrere Lastwagen-Chauffeure ihre Fahrzeuge wegen der Dosierstelle zum Stillstand bringen.

Dies erkannte der Autofahrer zu spät und prallte frontal in einen Tessiner Transportanhänger. Der 43-jährige Autofahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Lastwagen-Chauffeur begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Autobahn A2 war für Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Süd für rund drei Stunden gesperrt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.

Aktuelle Polizeibilder: