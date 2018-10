Ein 72-jähriger Mitsubishi-Fahrer kollidierte am Samstag 19.15 Uhr in Schöftland mit einem Signalpfosten. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte, fuhr der Schweizer aus dem Kanton Bern mit seinem PW samt Pferdeanhänger auf der Suhrentalstrasse von Schöftland Richtung Aarau. Der Lenker und das Pferd blieben unverletzt. Vor Ort rückten Kantons- und Stadtpolizei Aarau sowie Angehörige der Feuerwehr Suhrental aus.



Der Unfallfahrer verhielt sich gegenüber den Polizisten renitent. Er dürfte wohl unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete eine Untersuchung und ordnete eine Blutentnahme im Spital an. Die Kantonspolizisten nahmen ihm umgehend den Führerausweis ab. Der Sachschaden dürfte zirka 30'000 Franken betragen. (agl)

