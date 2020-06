Auto brennt in Flims komplett aus

Eine 31-jährige Automobilistin fuhr von Thusis herkommend über die Oberalpstrasse in Richtung Flims, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Kurz vor der Postautohaltestelle Auas Sparsas geriet ihr Fahrzeug aus unbekannten Gründen in Brand. Die Fahrzeuglenkerin fuhr darauf zur Bushaltestelle und hielt ihr Auto an.

Die Lenkerin und zwei Kinder konnten das brennende Auto unverletzt verlassen, wie es weiter heisst. Die ausgerückte Feuerwehr Flims konnte den Brand rasch löschen. Das Auto brannte komplett aus.

Die Polizeibilder vom Juni: