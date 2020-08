Anhänger kippt um und blockiert Fahrbahn

Während der Fahrt kippte aus noch unbekannten Gründen ein Anhänger eines Zugfahrzeuges um und blockierte eine Fahrspur. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch grosser Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich am 31. Juli 2020, kurz nach 21.30 Uhr, in Brunegg. Die Durchfahrt war daher auf der Lenzburgerstrasse in Richtung Birr teilweise blockiert.



Der Lenker, ein 29-jähriger Italiener, blieb unverletzt. Es entstand jedoch grosser Sachschaden.



Aus welchem Grund der Anhänger kippen konnte, ist noch unbekannt. Das Fahrzeug wurde vorerst polizeilich sichergestellt.

Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Aktuelle Polizeibilder: