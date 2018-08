Am Dienstag kurz nach Mitternacht fuhr ein 38-jähriger Autofahrer von Bremgarten nach Wohlen. Im Kreisverkehr beim Kirchenplatz verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit dem Randstein. Dadurch wurde der Vorderreifen beschädigt. Der Toyota-Fahrer setzte seine Fahrt vorerst fort. Nach über 100 Meter hielt er an, um das Rad zu wechseln. Die aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei konnte beim Lenker Alkoholeinfluss feststellen. Ein durchgeführter Atemlufttest ergab einen Wert von über 1 mg/l. Der Führerausweis wurde ihm zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen.



Am Fahrzeug wie auch an der Strassenanlage entstand Sachschaden von einigen hundert Franken.

