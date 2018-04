Die Frau bezog kurz nach 15 Uhr in einer Bank in Zürich-Wollishofen Bargeld und verliess daraufhin die Filiale, wie die Stadtpolizei mitteilte. Dabei näherte sich ihr der Täter, entriss ihr die Handtasche mit mehreren hundert Franken darin und flüchtete in Richtung See.

Die Polizei leitete unverzüglich eine Nahbereichsfahndung ein und konnte den Tatverdächtigen an der Seestrasse anhalten und festnehmen. Er hatte das entwendete Bargeld noch bei sich. Anschliessend wurde der 32-Jährige für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht.

