Der ausgerückte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Strasse musste durch die Feuerwehr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die 73-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Herisau her in Richtung Gossau. Sie spurte ein und beabsichtigte links in die Ringstrasse abzubiegen. Sie hielt ihr Auto bis zum Stillstand an. Plötzlich rollte das Auto langsam in die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem korrekt entgegenkommenden Auto eines 63-jährigen Mannes. Die Frau wurde sofort durch Auskunftspersonen betreut und reanimiert.

Diese wurde durch die ausgerückten Sanitäter und Polizisten weitergeführt. Der ebenfalls ausgerückte Notarzt musste dann aber den Tod der Frau feststellen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen dürfte die Frau nach einem medizinischen Problem ihr Bewusstsein verloren haben. Dies dürfte der Grund der Kollision sein.

Aktuelle Polizeibilder vom November 2017: