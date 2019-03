Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 17.10 Uhr auf der Zürcherstrasse in Neuenhof. Auf Höhe des Coop überquerte ein 5-jähriger Knabe mit einem Kickboard die Fahrbahn via Fussgängerstreifen. Gleichzeitig nahte ein 64-jähriger Autofahrer aus Richtung Killwangen, wobei es zur Kollision mit dem Jungen kam.

Vorsorglich wurde für den 5-Jährigen eine Ambulanz aufgeboten. Es stellte sich jedoch heraus, dass er unverletzt blieb. Am weissen Seat entstand kein Sachschaden.

Da der Unfallhergang nicht restlos geklärt werden konnte, sucht die Kantonspolizei nun Zeugen. (Stützpunkt Baden, Telefon 056 200 11 11)