Die Meldung über den leblosen Körper beim Linth-Stauwehr in Diesbach erreichte die Glarner Polizei am frühen Freitagabend. Der Mann im Wasser konnte geborgen werden, wobei nur noch dessen Tod festgestellt werden konnte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Das E-Bike des Verstorbenen wurde im Verlaufe der Abklärungen 1,4 Kilometer südlich, in Bettschwanden, gefunden. Es lag auf dem Wanderweg am Ufer der Linth.

Die Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass der 63-jährige Mann von Schwanden in Richtung Linthal fuhr. Derzeit sei davon auszugehen, dass er die Beherrschung über das E-Bike verloren habe und in der Folge sehr heftig gegen den Baum gefahren sei, hiess es.

Die Polizei nimmt weiter an, dass der Verunfallte danach direkt in die Linth fiel und bis zum Fundort trieb. Zur genauen Abklärung der Todesursache wurde der Tote ins Institut für Rechtsmedizin nach Zürich gebracht.