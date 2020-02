18 Verletzte bei Traktor-Unfall an Polterabend: Lenker verurteilt

Am Abend des 22. Juli 2017 chauffierte ein 35-jähriger Aargauer eine Gesellschaft von 17 Teilnehmern eines Polterabends auf dem Anhänger eines Traktors in Richtung Wohlen. Auf der Ladefläche befanden sich neben den Passagieren auch verschiedene ungesicherte Gegenstände, darunter Stehtische, eine Sitzbank, ein Generator und mehrere Harassen Getränke, so berichtet die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung.

Auf der steil abfallenden Hochwachtstrasse versuchte der Beschuldigte zu verlangsamen. Das misslang wegen der fehlenden Bremsleistung des Gespanns. Der Anhänger schob den Traktor vor sich her und dieser fing an zu schlingern. Er kollidierte nach der Verzweigung am Panoramaweg mit der Betonmauer einer Liegenschaft.