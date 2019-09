Ein 18-jähriger Serbe fuhr in seinem Mazda am Donnerstagabend kurz vor 20.30 Uhr in Rupperswil auf der Bruggerstrasse in Richtung Aarau. Aufgrund eines Ausweichmanövers verlor der Lenker die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Fahnenmast sowie einem parkierten Fahrzeug.



Der Lenker blieb dabei unverletzt. Der Sachschaden beträgt rund 10'000 Franken.



Die Kantonspolizei nahm dem Junglenker den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Die Polizeibilder vom September 2019: